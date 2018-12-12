Крымские власти беспомощны перед скандальным торговым центром «Куб»

Симферополь, , 15:46 — REGNUM Арбитражный суд Центрального округа признал самовольным строением симферопольский торговый центр «Куб», который городские и республиканские власти более трёх лет безуспешно обещают гражданам убрать. Об этом 12 декабря журналистам сообщила заместитель главы администрации крымской столицы Татьяна Свириденко.

«Арбитражным судом Центрального округа в Калуге объект «Куб» признан самовольным. На основании данного постановления суда будет возобновлено дело в Арбитражном суде Крыма по вопросу его сноса», — отметила чиновница.

По её словам, самое главное, что объект принципиально признан самовольным по постановлению Совета министров.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года суд приостановил работу симферопольского торгового центра «Куб». Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что согласно решению суда он будет снесён «в самое ближайшее время», демонтаж назначили на 28 мая. Однако позже собственники здания ООО «Плаком» подали кассационную жалобу в Арбитражный суд Центрального округа, который принял обеспечительные меры в отношении ТЦ, и действие постановления администрации Симферополя о принудительном сносе объекта приостановил.

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