Суд не пожалел «несносный «Куб» в Симферополе

Симферополь, , 17:39 — REGNUM В многолетней истории со скандальным торговым центром «Куб» в Симферополе поставлена точка: по решению суда он будет снесён в самое ближайшее время. Об этом журналистам 28 августа сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Он будет демонтирован по решению суда, сейчас документы направляют в муниципалитет на снос. Деньги на эти цели есть. Мы пытались решить вопрос с учётом мнения собственника, предлагали ему компенсацию, выделение земельных участков без конкурса, но договориться не удалось. Владельцы объекта оказались обманщиками, которые врали до последнего, просили сначала дать им три месяца, потом время до конца года. Теперь компенсации не будет», — уточнил глава республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о сносе ТЦ «Куб» в Симферополе местные власти заговорили в начале 2015 года, подчёркивая, что здание незаконно, а демонтаж произойдёт в течение месяца. Обсуждая ситуацию, глава Крыма неоднократно назвал здание «позорищем», на месте которого должна появиться зелёная зона.