В Симферополе в очередной раз перенесли снос незаконного ТЦ

Симферополь, , 14:28 — REGNUM Дату сноса главного позорища Симферополя, по словам руководства Крыма, — торгового центра «Куб» — вновь перенесли. Теперь строение, признанное незаконным более трёх лет назад, обещают демонтировать 28 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Утром 28 мая начнётся демонтаж здания. К этому времени субарендаторы смогут вывезти своё имущество, если захотят. Когда демонтаж завершится, пока сказать не могу», — пояснил ИА REGNUM глава администрации города Игорь Лукашёв. Он также отметил, что объявления, предупреждающие о принудительном сносе здания, были практически сразу сорваны после расклейки.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые о сносе ТЦ «Куб» на Куйбышевском рынке в Симферополе местные власти заговорили в январе 2015 года, заявив, что здание незаконно, а демонтаж произойдёт в течение месяца. Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал здание «позорищем», на месте которого должна появиться зелёная зона. В конце марта этого года глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что торговый центр должны снести после решения комиссии.

«Арендаторы как всегда врут — обычная история. Сначала говорят о добровольном сносе, а на деле тянут время. К сожалению, слово «порядочность» к этим людям невозможно применить. Я уже предупредил, если в понедельник не будет подписано очередное мировое соглашение, то комиссия примет решение о сносе силовым способом, как это было на Центральном рынке», — пригрозил глава РК, напомнив, что ни одного документа на торговый центр у так называемых собственников нет.

В апреле этого года глава администрации города Игорь Лукашёв обещал, что строение уберут после майских праздников, однако сдержать своё слова ему пока не удалось.

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