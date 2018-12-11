Из ветхого жилья требуется переселить более 530 тыс. граждан РФ

Москва, , 15:37 — REGNUM В Минстрой РФ представлены паспорта 70 региональных проектов по расселению аварийного и ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, сообщили в министерстве.

По словам министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, остальным регионам РФ необходимо активизироваться и предоставить информацию в Минстрой до 14 декабря 2018 года.

«Это необходимо для того, чтобы утвердить паспорт федерального проекта и открыть финансирование. Источниками финансирования программ по переселению из аварийного жилья на 2019−2024 гг. станут средства федерального, региональных и местных бюджетов», — пояснил Якушев.

Он уточнил, что за шесть лет в России планируется переселить из аварийных домов более 530 тысяч граждан. Параметры проекта предусматривают выход в 2023 году на значение на менее 130% соотношения расселяемого жилья к признаваемому непригодным для проживания.

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Как сообщало ИА REGNUM, регионам России будет оказана финансовая поддержка за счёт средств федерального бюджета в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Такое поручение правительству РФ дал президент России Владимир Путин.

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