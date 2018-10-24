Путин поручил оказать помощь регионам в расселении аварийного жилья

Москва, , 15:38 — REGNUM Регионам России будет оказана финансовая поддержка за счёт средств федерального бюджета в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Такое поручение по итогам совещания правительству РФ дал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Читайте также: В России планируется расселить 10 млн кв. м аварийного жилья

Также в срок до 20 декабря правительству совместно с органами государственной власти субъектов РФ будет необходимо проработать вопросы увеличения доли софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья за счёт средств консолидированных бюджетов субъектов.

Контроль за соответствием установленным требованиям жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках переселения из аварийного жилья, поручено обеспечить Минстрою РФ совместно с Фондом ЖКХ.

Кроме того, до конца 2018 года в законодательство нужно внести поправки, предусматривающие продление механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также продление срока деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ до 1 января 2026 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в России до 2024 года предстоит расселить ещё 10 млн кв. метров аварийного жилья. Объём финансирования составит 432 млрд рублей на шесть лет из федерального бюджета.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ готовят льготную ипотеку для переселенцев из аварийного жилья