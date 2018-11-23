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В Госдуме назвали ТОП-5 регионов по ветхому жилью

Общество

До 17% всего фонда

В Госдуме назвали ТОП-5 регионов по ветхому жилью
Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия
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Москва, 23 ноября 2018, 11:15 — REGNUM  Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») назвал пять регионов-лидеров по объему ветхого жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

«Республика Тыва, Республика Саха (Якутия), Дагестан, Ингушетия и Ямало-Ненецкий автономный округ вошли в ТОП-5 регионов по объему ветхого жилья», — сказал Толстой в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

По его словам, в этих субъектах РФ объем ветхого жилья составляет от 9% до 17% всего жилья.

«Это очень большие показатели, большая цифра», — указал парламентарий.

В Госдуме обсуждают вопрос распространения программы реновации не только на Москву, но и на всю Россию.

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Ликвидация ветхого жилья
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