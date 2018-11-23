В Госдуме назвали ТОП-5 регионов по ветхому жилью

Москва, 23 ноября 2018, 11:15 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») назвал пять регионов-лидеров по объему ветхого жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.
«Республика Тыва, Республика Саха (Якутия), Дагестан, Ингушетия и Ямало-Ненецкий автономный округ вошли в ТОП-5 регионов по объему ветхого жилья», — сказал Толстой в ходе парламентских слушаний в Госдуме.
По его словам, в этих субъектах РФ объем ветхого жилья составляет от 9% до 17% всего жилья.
«Это очень большие показатели, большая цифра», — указал парламентарий.
В Госдуме обсуждают вопрос распространения программы реновации не только на Москву, но и на всю Россию.