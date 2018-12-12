Мнимая эффективность нацпроекта «Жилье» только углубляет проблему

Москва, , 04:05 — REGNUM Национальный проект «Жилье и городская среда» отметился созданием очередного симулякра на фоне масштабных проблем, нынешних и грядущих, угрожающих жителям как крупных городов, так и периферии. Какие проблемы стоит решать в организации городской среды и инфраструктуры и как обстоят дела в этой области сейчас, рассказывает обозреватель Андрей Маленький.

Остановить процесс депопуляции восточных регионов РФ до сих пор не удается, за 15 лет из Сибири и Дальнего Востока в европейскую часть страны переместились свыше 4 млн человек. Территории, когда-то освоенные с великим трудом, превращаются в заброшенные пустоши с бедственной экологией. Регионы же привлекательные, находящие в европейской части России, начинают страдать от роста «городских муравейников» — уплотняющей многоэтажной застройки. Население, сориентированное на ипотечный способ решения жилищного вопроса, с каждым годом всё глубже залезает в долги.

На этом фоне решения, содержащиеся в нацпроекте «Жилье и городская среда», подобные тому, которое прямым участием граждан в городском управлении считает рейтинговое голосование (включающее четырнадцатилетних), выглядят уводом проблемы в сферу воображаемой эффективности, за которую легко отчитываться и предъявлять «достижения», не переламывая при этом гибельных тенденций.

Читайте подробности: Чем больше капитализма, тем меньше доступного жилья

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