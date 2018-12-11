Ростуризм: электронные визы увеличивают турпоток на 20-30%

Москва, , 10:51 — REGNUM Мировая практика показывает, что облегчение визовых процедур (упрощение получения виз) стимулирует 20−30% прирост числа туристов в разных странах. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, сообщили в Ростуризме.

По его словам, одно из направлений упрощения визового режима являются электронные визы. Эксперимент по выдаче электронных виз для иностранных туристов начался в 2017 году в Приморском крае. С 2018 года к проекту подключились Камчатка и Сахалин.

С 2019 года электронные визы начнут выдавать иностранным гостям, прибывающим в Калининградскую область. Другие регионы также проявляют большой интерес к этой теме.

«Когда механизм выдачи виз в электронном формате будет полностью отработан и будут полностью решены все сопутствующие вопросы, туристы из-за рубежа смогут приезжать по электронной визе в любой субъект РФ», — пояснил Сафонов.

Напомниv, в настоящее время между Россией и рядом стран дальнего зарубежья, в частности, с Китаем, Республикой Корея и др., действует безвизовый режим, что способствует динамичному росту въездного турпотока из этих государств в Россию.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года граждане 18 государств (Китая, Японии, КНДР, Сингапура, Индии, Мексики, Алжира, Брунея, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции) смогут приезжать в Забайкалье и Бурятию по бесплатным электронным визам.

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