Названа дата ввода электронных виз в Калининградскую область

Калининград, , 15:13 — REGNUM

С 1 июля 2019 года иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию через пункты пропуска Особой экономической зоны в Калининградской области, будут оформляться электронные визы. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

«До указанной даты правительством Российской Федерации будет утвержден перечень иностранных государств, граждане которых смогут обращаться за получением электронных виз для въезда на территорию Калининградской области», — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, законом устанавливаются упрощенный въезд на территорию Калининградской области —упрощенный порядок оформления въездных виз для иностранных граждан, прибывающих в туристических целях или в деловых целях, в том числе в форме электронного документа. Устанавливается и упрощенный выезд с ее территории, особенности пребывания на ее территории иностранных граждан и лиц без гражданства. На реализацию мероприятий для упрощенного въезда на территорию Калининградской области иностранных граждан потребуется выделение для ФСБ России дополнительных бюджетных ассигнований в размере 76 млн рублей в 2018 году на обеспечение технического дооснащения пунктов пропуска через госграницу.

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