В Бурятии и в Забайкалье будут действовать электронные визы

Чита, , 08:22 — REGNUM Летом 2019 года граждане 18 государств (Китая, Японии, КНДР, Сингапура, Индии, Мексики, Алжира, Брунея, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции) смогут приезжать в Забайкалье и Бурятию по бесплатным электронным визам. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского правительства со ссылкой на слова заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Крутикова.

Вопросы применения электронных виз, по данным «Забрабочий.рф», обсуждались в Совете Федерации Федерального собрания РФ.

«Сейчас международный аэропорт Кадала (Чита — прим. ИА REGNUM ) проводит необходимую работу, чтобы обеспечить бесперебойную работу по упрощенному порядку въезда. Такие же мероприятия проводятся в Республике Бурятия. С 1 июня 2019 года по электронной визе можно будет прибывать в оба региона», — сказано в официальном сообщении забайкальского правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Указ о вхождении Забайкальского края и Бурятии в Дальневосточный федеральный округ российский президент Владимир Путин подписал 3 ноября 2018 года. Комментируя это событие, врио губернатора Забайкалья Александр Осипов отметил, что благодаря этому решению жители региона смогут воспользоваться правом бесплатного получения земли, так называемым «Дальневосточным гектаром». Также край будет получать другие преференции, в частности, больше федеральных субсидий на авиаперелеты.

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