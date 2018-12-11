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Британские «золотые визы» перестали привлекать инвесторов из РФ

Экономика

За девять месяцев 2018 года «золотую визу»получили 38 российских граждан

Британские «золотые визы» перестали привлекать инвесторов из РФ
Биг Бен. Лондон. Англия

Лондон, 11 декабря 2018, 09:39 — REGNUM  Власти Великобритании приостановили выдачу «золотых виз» иностранным инвесторам, включая граждан РФ. Однако льготный вид на жительство уже перестал привлекать состоятельных людей из России, пишет журнал Forbes.

О временном прекращении выдачи «золотых виз» заявила британский министр иммиграции Кэролайн Ноукс. Такой шаг связан с масштабным отмыванием средств, полагает издание.

От претендента на получение «золотой визы» ждали готовности вложить в британскую экономику не менее $2,5 млн. Несмотря на высокий порог, за девять месяцев 2018 года её получили, по данным МВД Великобритании, 38 российских граждан.

Охлаждение российско-британиких отношений после инцидента в Солсбери и обвинений в адрес Москвы со стороны Лондона говорит о потере интереса богатых российских граждан к «золотым визам», говорится в публикации. Изменения в законах России и Британии также отозвались падением спроса на дорогую недвижимость среди российских инвесторов.

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