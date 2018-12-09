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Полиция Великобритании не исключает «русского следа» в убийствах в стране

Политика

К подозрительным смертям, по их мнению, может быть причастна Россия

Лондон, 9 декабря 2018, 04:00 — REGNUM  Следователи, занимающиеся расследованием так называемого дела об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, заподозрили «русский след» по меньшей мере в двух убийствах на территории Великобритании, сообщает газета The Sunday Times.

В качестве примера приводится случай с самоубийством британского предпринимателя Скота Янга, которое следователи благодаря неким новым доказательствам намерены переквалифицировать в «убийство» и проверить все обстоятельства смерти бизнесмена. Отмечается, что это не единственная «подозрительная смерть» на британской территории, в которой следователи Скотленд-Ярда усмотрели «русский след».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря британские спецслужбы заявили о намерениях установить слежку за автомобилями российских дипломатов в Великобритании. По их мнению, это вызвано якобы ростом активности российских спецслужб на территории Соединенного Королевства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии за машинами дипломатов РФ будут следить — Daily Mirror

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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