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Посол РФ в Британии: Английская элита больна шпиономанией

Политика

Яковенко: «С британской стороны мы видим лишь нагнетание риторики и подтасовку фактов»

Лондон, 11 декабря 2018, 04:13 — REGNUM  Уровень шпиономании среди представителей британской политической элиты приобрел неслыханные масштабы, заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко, пишет 11 декабря газета «Известия».

"Беспочвенные обвинения со стороны британских властей в адрес России в кибератаках приобрели невиданные масштабы, впрочем, как и охватившая английский политистеблишмент шпиономания», — сказал Яковенко.

Отвечая на вопрос о возможности сотрудничества в сфере кибербезопасности между Москвой и Лондоном, посол сказал, что российская сторона не раз предлагала британцам «организовать экспертные консультации с целью снятия озабоченностей в киберсфере». Лондон отвергает сотрудничество.

«Кстати, некоторые западные страны, также обвиняющие нас в «хакерских атаках», согласились с аналогичным предложением. С британской же стороны мы видим лишь нагнетание риторики и подтасовку фактов», — сказал Яковенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Генассамблея ООН проголосовала за российскую резолюцию о создании рабочей группы по кибербезопасности. США и Великобритания голосовали «против».

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме считают показательным принятие ООН резолюции по кибербезопасности

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