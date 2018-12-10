ЦБ выпустил памятную монету «25-летие принятия Конституции РФ»

Москва, , 11:55 — REGNUM Банк России с 10 декабря 2018 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла «25-летие принятия Конституции Российской Федерации», сообщается на сайте регулятора.

На памятной монете ко Дню Конституции РФ номиналом 25 рублей на лицевой стороне изображен Государственный герб РФ, на оборотной стороне — раскрытая книга с рисунком герба РФ, под книгой — часть колонны с капителью ионического ордера.

Вдоль канта имеется надпись по окружности: «25-летие принятия Конституции Российской Федерации». Тираж монеты 1 миллион штук, она разрешена для расплаты наличными деньгами на территории России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 года исполняется 25 лет со дня принятия Конституции РФ. В этом день пройдет общероссийский приём населения. Главный документ страны обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России.

Подробнее В День Конституции РФ пройдёт общероссийский приём граждан