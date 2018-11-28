В День Конституции РФ пройдёт общероссийский приём граждан

Москва, , 10:20 — REGNUM В России в День Конституции 12 декабря пройдет общероссийский день приём граждан. Приём населения будет проводиться во всех субъектах РФ с 12:00 до 20:00 по мск, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Граждане могут обращаться с вопросами и предложениями в приёмные президента РФ, расположенные в федеральных округах и в административных центрах регионов России.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при наличии паспорта. Также граждане могут оставить заявку к уполномоченным лицам органов власти в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи. Отмечается, что ответ должен быть получен в течение семи рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, общероссийский приём населения России в День Конституции проводится ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года. В 2018 года исполняется 25 лет со дня принятия документа.

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года. Главный документ страны обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России.

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