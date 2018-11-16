ЦБ РФ выпустил три памятные монеты из серебра

Москва, , 12:16 — REGNUM Банка России с 16 ноября 2018 года выпускает в обращение три памятные из серебра номиналом 2 и 3 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Так, номиналом 2 рубля выйдет монета, посвященная 100-летию со дня рождения писателя А.И. Солженицына, номиналом 3 рубля монета «Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» и номиналом 3 рубля монета «Собор Святого равноапостольного князя Владимира (усыпальница адмиралов), г. Севастополь».

Масса серебряной монеты номиналом 2 рубля составляет 15,55 грамма. Монета номиналом 3 рубля весит 31,1 грамма, диаметр 33,0 и 39,0 мм соответственно. Каждая из трёх памятных монет выйдет тиражом 3 тыс. штук. Все монеты отчеканены на Санкт-Петербургском монетном дворе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября 2018 года Банк России выпустил в обращение сегодня, 5 сентября, пять новых памятных монет из драгоценных и недрагоценного металлов. Среди них серебряная монета номиналом три рубля, посвященная 200-летию города Грозного.

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