Правительство Якутии «откровенно выступает против развития малой авиации»?

Якутск, , 09:12 — REGNUM Депутат Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров считает странным поведение министра транспорта республики Александра Тарасова, который предлагает подождать с развитием малой авиации до тех пор, пока не будут произведены отечественные маломестные самолёты «Байкал». По мнению депутата, запустить перелёты лёгкой авиационной техники можно было бы уже сейчас, если покупать самолёты зарубежного производства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Все обсуждение крутится вокруг деталей, а не самого принципа развития авиации! Министр транспорта Тарасов заявил, что летать нужно не на «Сесснах», а на «Байкале». А где этот «Байкал»? Если повезёт, появится в 2021 году, обкатают ещё через пять-семь лет. Мы ждали Ан-3, Ан-140 — они не пошли. Теперь давайте ждать «Байкал»… Вся Канада и Аляска летают на «Сесснах», а мы опять ищем собственный путь, свои грабли. Появится нормальный российский самолёт, давайте его брать. Но пока его нет, мы же должны на чём-то летать. Министр Тарасов говорит, что на межулусные перевозки запускает Ан-2. Но через год, два его ресурс закончится, как и у Ан-24. И тогда мы снова будем рассказывать людям, что ждали «Байкал» или ещё какой-нибудь самолётик с красивым названием. А они — люди — в ожидании пока пусть пешком или на лошадях…» — удивлён позицией чиновников депутат.

По словам Виктора Фёдорова, в ноябре Госсобрание республики поддержало предложение по развитию малой авиации, профильный комитет дал положительное заключение, а теперь ему задают вопрос: «Кто будет летать?»

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«Госгарантии предоставляются на конкурсной основе! Уважаемое правительство, садитесь и распишите: три самолета три раза в неделю будут летать по таким и таким маршрутам, по таким-то тарифам, а потом конкурс. Зампред правительства Якутии Алексей Стручков заявил, что я лоббирую чьи-то интересы, что нужно четко определить компанию. Да, по госгарантиям компании заранее определяются, но это только при осуществлении северного завоза. В данном случае конкурс, желающие есть. Почему от меня требуют называть какие-то имена? Сами устанавливайте правила игры и выбирайте лучший вариант», — считает Виктор Фёдоров.

Депутат также отметил, что на заседании согласительной комиссии представители Госсобрания были за выделение госгарантий, а все три члена правительства — зампред Алексей Стручков, министр экономики Майя Данилова, министр финансов Валерий Жондоров — против.

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«Я не понимаю, почему правительство откровенно выступает против развития малой авиации, — отметил Виктор Фёдоров. — Такое впечатление, что это только депутатам нужно. Вопрос о выделении госгарантий перенесли на расширенное заседание бюджетного комитета. Один из основных аргументов против — отсутствие государственной подпрограммы развития малой авиации. Так республика ее уже четыре года пишет, и никак созреть не может. Давайте ещё писать, зарплаты осваивать. У нас же вечность впереди…»

Как сообщало ИА REGNUM, планы якутской авиакомпании «Полярные авиалинии» стать эксплуатантом нового бурятского лёгкого самолёта «Байкал» известный в Якутии политик, руководитель регионального отделения партии «Народ против коррупции» Афанасий Максимов назвал ошибкой.

«Речь идёт о варианте Суперджет-2. Самолёт — не велосипед. Его надо даже после выпуска, сертификации доводить до ума. Цена у «Байкала» такая же, как у «Ансат», но последний уже в производственной эксплуатации, с точки зрения практики его «доводят» до ума. Зачем тогда за ту же сумму брать сырой самолёт, напичканный импортом? Понимаю, что надо поддерживать отечественного производителя. Но не за счёт северян», — резюмировал Афанасий Максимов.

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Напомним также, что постоянный комитет Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политике рекомендовал предусмотреть в бюджете республики на 2019 год средства на развитие малой авиации. Деньги в размере 223 млн рублей должны пойти на финансовое обеспечение части затрат на уплату лизинговых или арендных платежей за воздушные суда, если на них осуществляются внутренние региональные и местные перевозки. Самолёты, которые будут приобретаться с финансовой помощью государства, будут вмещать от 9 до 12 человек.

Основная цель закупки маломестных самолётов и создания региональной низкотарифной авиакомпании — снижение цен на авиаперевозки в пределах Якутии и возобновление постоянных рейсов в сёла Эльдикан, Джебарики-Хая, Солнечный, Борогонцы, Амга, Ытык-Кель, Чурапча и Бердигестях.