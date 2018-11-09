Правительство Якутии просят не наступать на те же грабли: Мало Суперджетов?

Якутск, , 08:26 — REGNUM Планы якутской авиакомпании «Полярные авиалинии» стать эксплуатантом нового бурятского лёгкого самолёта «Байкал» названы ошибкой. Такое мнение высказал известный в республики политик, руководитель регионального отделения партии «Народ против коррупции» Афанасий Максимов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Полярные авиалинии» анонсировали покупку «Байкалов» на замену старым «кукурузникам» Ан-2. По информации РИА-Новости, с помощью этих воздушных судов республиканский авиаперевозчик намерен частично решить проблему низкой транспортной доступности отдалённых населённых пунктов. «Байкал» планируется использовать для оказания экстренной медицинской помощи, тушения лесных пожаров и сельскохозяйственных работ. Предполагается, что самолёты бурятского производства смогут совершать посадку на грунтовые взлётно-посадочные полосы и будут оснащены двигателями американского производства.

Комментируя планы «Полярных авиалиний» покупать «Байкалы», Афанасий Максимов обратился к правительству Якутии с просьбой не наступать на оставленные прошлым руководством региона грабли.

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«Речь идёт о варианте Суперджет-2. Самолёт — не велосипед. Его надо даже после выпуска, сертификации доводить до ума. Цена у «Байкала» такая же, как у «Ансат», но последний уже в производственной эксплуатации, с точки зрения практики его «доводят» до ума. Зачем тогда за ту же сумму брать сырой самолёт, напичканный импортом?» — недоумевает Афанасий Максимов.

Он подчёркивает, что самолёты «Ансат» также не потребуют особых условий для посадки. Есть и другие варианты самолётов, которые по ценам и эксплуатационным расходам намного ниже и практичнее, чем «Байкал», считает Афанасий Максимов.

«Понимаю, что надо поддерживать отечественного производителя. Но не за счёт северян», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, приобретённые два года назад авиакомпанией «Якутия» самолёты отечественного производства «Суперджет» показали себя в эксплуатации не с лучшей стороны. Их часто приходилось снимать с рейсов из-за технических неисправностей, двигатели ломались до истечения гарантийного срока, а их ремонт длился 8 месяцев.

«Компания «Якутия» несёт колоссальные имиджевые и финансовые потери из-за задержек самолётов. Мы на своём опыте испытали все проблемы эксплуатации новых типов воздушных судов. И на сегодня ориентируемся уже на самолёты Боинг, у которых запасные части поставляются быстро, и это налаженная система по всему миру», — заявляла экс-директор авиакомпании Ольга Фёдорова.

Итогом проблем с самолётами стали замечания «Якутии» со стороны Росавиации, угроза отзыва сертификата эксплуатанта и ограничения в части вылетов за границу, наложенные на авиакомпанию.

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