Госсобрание Якутии просит заложить в бюджете-2019 деньги на малую авиацию

Якутск, , 11:59 — REGNUM Постоянный комитет Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политики рекомендовал предусмотреть в бюджете республики на 2019 год средства на развитие малой авиации. Деньги в размере 223 млн рублей должны пойти на финансовое обеспечение части затрат на уплату лизинговых или арендных платежей за воздушные суда, если на них осуществляются внутренние региональные и местные перевозки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ил Тумэн.

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На заседании комитета, где решался этот вопрос, присутствовал председатель Ассоциации малой авиации республики Иван Лукин. Он предлагает создать в регионе так называемую низкотарифную авиакомпанию при участии правительства республики. Как предполагается, самолёты, которые будут приобретаться в том числе с участием бюджетных 223 млн рублей, будут вмещать от 9 до 12 пассажиров.

Основная цель закупки маломестных самолётов и создание региональной низкотарифной авиакомпании — снижение цен на авиаперевозки в пределах Якутии и возобновление постоянных рейсов в сёла Эльдикан, Джебарики-Хая, Солнечный, Борогонцы, Амга, Ытык-Кель, Чурапча и Бердигестях.

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По расчётам ассоциации малой авиации Якутии, предложенный ею проект будет самоокупаем, если из бюджета будут частично субсидироваться лизинговые платежи даже при действующих ценах на авиакеросин и установленных аэропортовых сборах. При этом цены на авиабилеты, как ожидается, снизятся существенно: из Якутска в посёлок Хандыга — с 19 200 до 6300 рублей, в Верхневилюйск — с 16 200 до 7800 рублей, в Сангар — с 15 200 до 4500 рублей.

Помимо выделение бюджетных средств на реализацию данного проекта депутаты республики также рекомендовали правительству региона рассмотреть вопрос о разработке единой Концепции развития малой авиации Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии уже не раз говорилось о необходимости решить проблему транспортной доступности в населённых пунктах с помощью развития авиации.