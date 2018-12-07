Глава Роспотребнадзора пояснила, на что чаще всего жалуются граждане

Москва, , 14:37 — REGNUM За 9 месяцев 2018 года в территориальные органы Роспотребнадзора во всех регионах России поступило 733 тыс. 308 обращения граждан. Об этом сегодня, 7 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, наиболее часто жители России обращаются по вопросам защиты прав потребителей (51%) и вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения (40%).

Чаще всего граждане жалуются на нарушения в розничной торговле (42%), на деятельность автомобильных стоянок (13%) и техобслуживания и ремонт автомобилей (6%).

Больше всего нареканий на товары и услуги поступает от жителей Москвы (41 тыс. 766), Санкт-Петербурга (29 тыс. 527), Московской (25 тыс. 100), Свердловской (14 тыс. 583) и Самарской (15 тыс. 132), областей.

«По прогнозам по итогам 2018 года количество обращений граждан перевалит за 1 миллион», — отметила Попова.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса. с нарушением своих прав за последний год сталкивались 25% жителей России. Больше всего нарушений прав происходит в сферах ЖКХ (29%), медицинских услуг (28%), в трудовых отношениях (27%) и в розничной торговле (25%).

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