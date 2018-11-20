Отлично знают свои права лишь 6% жителей России

Москва, , 11:13 — REGNUM С нарушением своих прав за последний год сталкивались 25% жителей России. Больше всего нарушений прав происходит в сферах ЖКХ (29%), медицинских услуг (28%), в трудовых отношениях (27%) и в розничной торговле (25%). Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

При этом чаще о нарушениях в сфере торговли чаще говорят жители Москвы и Центрального ФО, реже — сельские жители. Налоговые нарушения больше волнуют людей с большими доходами.

40% опрошенных считают, что некоторых случаях следует отстаивать свои права. 13% уверены, что это бесполезное дело. Основная причина, по которой граждане не отстаивают свои права — отсутствие веры в результат (47%), а также необходимость дополнительных усилий и затрат (25%).

При возникновении проблемы 36%опрошенных пытаются урегулировать конфликт самостоятельно. Около 40% респондентов оценивают свои знания в сфере права хорошо, треть — ниже среднего. Отлично знают свои права лишь 6% граждан РФ.

Опрос проведен в сентябре 2018 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 46 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статпогрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство работающих жителей России (34%) считают, что их трудовые права защищают, прежде всего, непосредственные руководители, а не профсоюзы или государство.

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