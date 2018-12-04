Роспотребнадзор: в 2018 году мяса забраковано на 110 тонн больше

Москва, , 10:20 — REGNUM В России за девять месяцев 2018 года эксперты забраковали 154 тонны мясных изделий, не соответствующих требованиям к мясной продукции. Это на 110 тонн больше показателя 2017 года, отметили в Роспотребнадзоре.

Всего в текущем году специалисты надзорного ведомства исследовали около 110 тыс. проб. Сообщается, что ведомством выявлено меньше мясной продукции, не прошедшей контроль по микробиологическим показателям. Снижение показателя по отношению к аналогичному периоду 2017 года составило 0,25%.

Также сообщается, что в текущем году выявлено 0,28% (+0,07% по отношению к 2017 году) проб продукции, не соответствующей требованиям по содержанию антибиотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа стало известно, что по результатам анализов порядка 100 тыс. проб мяса и мясной продукции за первое полугодие 2018 года сотрудникам Роспотребнадзора пришлось забраковать около 150 тонн мясных изделий.

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