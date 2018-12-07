В профобразовании РФ появятся четыре новые специальности

Москва, , 13:38 — REGNUM В России в перечне востребованных профессий среднего профессионального образования появятся четыре новые специальности. Об этом заявила замминистра просвещения Российской Федерации Ирина Потехина. сообщили в Минпросвещения РФ.

«Знания и умения, которые осваивает ребёнок, устаревают уже при выходе на рынок труда. С учётом этих вызовов формировался национальный проект «Образование», одной из ключевых задач которого является «инструменты быстрых изменений», — пояснила замминистра.

В связи с этим перечень профессий среднего профессионального образования был обновлен. Минпросвещения совместно с Минтруда РФ внесли в перечень новые востребованные на рынке труда профессии — это «цифровой куратор», «механик по технической эксплуатации беспилотников», «ассистент по технической помощи инвалидам» и «сиделка».

Кроме того, ещё одним «инструментом быстрых изменений» станут центры опережающей профессиональной подготовки. К 2024 году должно быть создано не менее 100 подобных учреждений

Отметим, каждый год рынок труда в России пополняют примерно 1,3 млн выпускников школ и колледжей — около 700 тыс. ребят заканчивают школу и чуть больше 600 тыс. заканчивают колледж.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила, что система профтехобразования делает успехи. Главная задача профессионально-технического образования — подготовка профессионалов мирового уровня.

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