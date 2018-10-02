В России отмечается День профтехобразования

Москва, , 09:03 — REGNUM Сегодня, 2 октября, в России отмечается День профессионально-технического образования. Отечественной системе профтехобразования исполняется 78 лет. С праздником преподавателей и мастеров производственного обучения, студентов и выпускников колледжей поздравил, министр просвещения Ольга Васильева, сообщается на сайте Мин просвещения РФ.

По ее словам, система профтехобразования делает успехи. Недавно сборная России завоевала наибольшее количество золотых медалей среди 29 стран-участниц на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2018. Сборная России первой и в балльном, и в медальном зачётах.

«Перед системой профессионально-технического образования стоят масштабные задачи. Главная задача — подготовка профессионалов мирового уровня, — отметила Васильева и пожелала студентам колледжей профессиональных успехов, а преподавателям и мастерам производственного обучения — вдохновения и способных и внимательных учеников.

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Как сообщалоИА REGNUM, каждый год в Подмосковье из учреждений среднего профобразования выпускается около 15 тыс.специалистов. В 2018 году 7 тыс. подмосковных школьников примут участие в проекте министерства образования Московской области «Путёвка в жизнь».

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