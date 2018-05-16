В Московской области заявили об улучшении системы подготовки профкадров

Королёв, Московская область, , 18:59 — REGNUM Система подготовки профессиональных кадров в Подмосковье изменилась в лучшую сторону. Об этом заявил председатель Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 мая в пресс-службе регионального парламента.

«Центр компетенций в Королеве приятно удивил. Для студентов тут созданы все условия, есть оборудование, преподаватели, подготовившие чемпионов World Skills. Здесь тренируются сборные команды и Подмосковья, и России», — подчеркнул он.

Как отметили в пресс-службе Мособлдумы, в Подмосковье реализуется информационная система мониторинга кадровых потребностей Московской области. В системе зарегистрировано 6049 компаний-работодателей.

Кроме того, в рамках проекта «Профессиональное образование без границ» для студентов с ограниченными возможностями здоровья в регионе обучается 760 студентов в 26 организациях. Для них предусмотрено 67 профессий и специальностей. Дистанционно обучаются 37% студентов с ОВЗ.

По словам министра образования Московской области Марины Захаровой, ежегодно в Подмосковье из учреждений среднего профобразования выпускается 15 тыс.специалистов. Она отметила, что на сегодняшний день в системе среднего профобразования Московской области насчитывается 49 организаций, в которых обучается более 50 тыс. человек.

Министр подчеркнула, что в области особое внимание уделяется целевому обучению. По его итогам по целевому направлению в Подмосковье трудоустраивается 65% выпускников. Как пояснила Захарова, с учётом того, что некоторые ученики после выпуска идут служить в Вооружённые силы или заводят семьи, это достаточно большой процент.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам эксперта, в Москве назрела серьёзная необходимость реформирования системы колледжей и профтехучилищ.

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