Минфин РФ закрыл сделку по размещению евробондов на €1 млрд

Москва, , 11:49 — REGNUM Министерство финансов РФ сообщило о завершении расчётов по первому с 2013 года размещению облигаций внешнего займа РФ, номинированных в евро. В сообщении ведомства уточняется, что объём размещения новых еврооблигаций с погашением через семь лет составил 1 млрд евро по номиналу, доходность к погашению — 3% годовых.

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Отмечается, что размещение было проведено без привлечения иностранных банков-организаторов. Агентом по размещению выступил «ВТБ Капитал». Расчёты по еврооблигациям будут осуществляться через Национальный расчётный депозитарий и Euroclear.

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«Результаты сделки свидетельствуют […] у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики», — говорится в сообщении ведомства.

Как и при размещении еврооблигаций в марте 2018 года, большая часть удовлетворенных заявок (55%) пришлась на инвесторов из Великобритании, 24% выпуска было размещено среди отечественных инвесторов. На инвесторов из Европы пришлось 18%, из США — только 3%.

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