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Британские инвесторы купили 55% нового выпуска евробондов РФ

Экономика

Еще 3% досталось американским инвесторам и 24% – российским

Британские инвесторы купили 55% нового выпуска евробондов РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Великобритания

Москва, 28 ноября 2018, 14:44 — REGNUM  Более половины нового выпуска евробондов Министерства финансов России на сумму 1 млрд евро выкупили инвесторы из Великобритании, заявил 28 ноября руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев.

«Инвесторы из Великобритании выкупили большую часть выпуска — 55%», — заявил Соловьев.

По его словам, еще 3% досталось американским инвесторам и 24% — российским.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов разместило семилетние еврооблигации в объёме 1 млрд евро. Евробонды с датой погашения 4 декабря 2025 года были размещены по цене 99,221% от номинальной стоимости — 100 тысяч евро. Ставка купонного дохода — 2,875% годовых, доходность к погашению облигаций — 3% годовых.

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