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Минфин разместил облигации в евро впервые за пять лет

Экономика

Ведомство разместило еврооблигации в объёме 1 млрд евро с доходностью в размере 3% годовых

Москва, 27 ноября 2018, 22:27 — REGNUM  Министерство финансов разместило семилетние еврооблигации в объёме 1 млрд евро. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, евробонды с датой погашения 4 декабря 2025 года размещены по цене 99,221% от номинальной стоимости — 100 тысяч евро. Ставка купонного дохода — 2,875% годовых, доходность к погашению облигаций — 3% годовых.

Напомним, что в последний раз облигации РФ в евро были размещены в сентябре 2013 года — в объёме 750 млн евро под 3,625% годовых. Погашение облигаций запланировано на сентябрь 2020 года.

Ранее в текущем году Минфин уже выходил на рынок международных заимствований. Так, в марте были размещены два выпуска евробондов на 4 млрд долларов.

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Макроэкономика России
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