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Всемирный банк ухудшил прогноз роста российской экономики

Экономика

Без реализации реформ рост экономики не превысит 2,5% в год

Москва, 5 декабря 2018, 11:02 — REGNUM  Лишь при полномасштабной реализации всех реформ потенциальный рост российской экономики достигнет среднемирового уровня в 3% к 2028 году. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике России.

Без реализации реформ рост экономики не превысит 2,5% в год. Благоприятным фактором для роста эксперты называют рост цен на нефть, превышающий прогнозируемый уровень. Неблагоприятные факторы связаны с возможным ужесточением санкций и сохранением геополитической напряженности.

В ближайшем десятилетии доминировать будут негативно влияющие факторы, например, менее благоприятные демографические тенденции. Колебания нефтяных цен окажут лишь краткосрочное воздействие на развитие экономики.

Согласно базовому сценарию прогноза, рост ВВП России замедлится с 1,5% в 2017 году до 1,3% в 2023 году. За эти последует постепенное восстановление.

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