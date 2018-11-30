РФ наращивает несырьевой экспорт за счёт продажи оружия – версия

Москва, , 11:02 — REGNUM В ближайшее время в сфере несырьевого экспорта РФ серьёзных подвижек ожидать не следует, полагает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 30 ноября корреспонденту ИА REGNUM M, комментируя новость о том, что, по итогам 2018 года, Россия нарастит объёмы экспортных поставок несырьевых неэнергетических товаров до 148−149 млрд долларов.

«Полагаю, что заметная часть этих поставок, — поставки вооружения, — сказал Хестанов. — У нас анонсировано несколько крупных контрактов, в том числе по поставкам средств ПВО, а они достаточно дорогостоящие. Понятно, что с экспортом нефти эта сумма совершенно не может конкурировать, но в принципе с учётом того, что экспортом несырьевой продукции у нас занимаются не такие большие предприятия, как у нефтяников, мне кажется, что этот показатель достаточно значим».

Кроме того, он предположил, что в ближайшее время в секторе несырьевого экспорта значительных подвижек не предвидится.

«Поставки военной техники — это очень специфический рынок со своими традициями, — сказал он. — Очень часто вслед за поставками некоторых видов техники (это в основном касается авиационной) к ней прилагаются контракты на продолжительное обслуживание, и там нюансов очень много».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года, Россия нарастит объёмы экспортных поставок несырьевых неэнергетических товаров до 148−149 млрд долларов. По сравнению с 2017 годом этот показатель вырастет на 17%, заявил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

«Рассчитываем, что в этом году будет исторический рекорд по несырьевому неэнергетическому экспорту», — сказал Слепнев.

По словам Слепнева, в дальнейшем наращивать экспорт несырьевых товаров будет всё тяжелее, поскольку закончится двухлетний компенсаторный период после кризиса.

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