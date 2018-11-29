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Международные резервы России за неделю увеличились на $2,5 млрд

Экономика

На 23 ноября международные резервы страны составили $461,8 млрд

Международные резервы России за неделю увеличились на $2,5 млрд
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
«Денежное» дерево

Москва, 29 ноября 2018, 16:48 — REGNUM  Объём международных резервов России по состоянию на 23 ноября составил $461,8 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 16 ноября международные резервы страны составляли $459,3 млрд. Таким образом, за неделю показатель увеличился на $2,5 млрд, или на 0,5%.

По сообщению регулятора, увеличение объёма резервов произошло в результате положительной переоценки и монетизации золота.

Напомним, за октябрь международные резервы России увеличились на $400 млн, или на 0,1%.

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Макроэкономика России
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