Международные резервы России за неделю увеличились на $2,5 млрд

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Москва, , 16:48 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 23 ноября составил $461,8 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 16 ноября международные резервы страны составляли $459,3 млрд. Таким образом, за неделю показатель увеличился на $2,5 млрд, или на 0,5%.

По сообщению регулятора, увеличение объёма резервов произошло в результате положительной переоценки и монетизации золота.

Напомним, за октябрь международные резервы России увеличились на $400 млн, или на 0,1%.