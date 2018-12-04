«Ленинградский гектар» стартует 1 февраля: соседи уже «копируют»

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 14:59 — REGNUM Ленинградская область полностью готова к практическому старту проекта «Ленинградский гектар». Об этом заявил 4 декабря губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По бумаге программа полностью сверстана. Наконец, мы приступили к ее реализации. Гектары уже есть, деньги в бюджете заложены», — сказал Дрозденко.

Программа «Ленинградский гектар» предполагает предоставление желающим осваивать отдаленные районы Ленобласти до 10 гектаров земли и до 3 млн рублей подъемных. Участниками программы могут стать как жители Ленобласти, так и других регионов России.

Официальный старт проекта будет дан 1 февраля 2019 года. Причем, по словам Дрозденко, за Ленобластью могут последовать и другие соседние регионы.

«Дурной пример заразителен, уже в Новгородской области губернатор Никитин провозгласил, что пойдет по нашему пути, будет разрабатывать схему привлечения инвестиций «Новгородский гектар». Псковская область присматривается, насколько мне известно, может быть, появится «Псковский гектар», затем «Карельский гектар», и слава богу», — сказал Дрозденко.

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Губернатор Ленобласти считает, что подобная программа актуальна для любого региона с низкой плотностью населения.

Пока Ленобласть планирует выделить на нее 150 млн рублей, по 3 млн на 50 пробных проектов. Если они будут успешны, то регион готов развивать программу и дальше.

«Уже наметили программу на будущее. Если участник «Ленинградского гектара» освоит 3 млн рублей, и мы это увидим, то сможет получить бюджетные инвестиции в 30 млн рублей. Это уже близко к семейной ферме по европейским стандартам, что очень неплохо», — сказал Александр Дрозденко.

Ленобласть также обдумывает возможность расширения списка видов деятельности, которой можно заниматься на гектаре. Туда могут попасть базы отдыха в дальних районах, кемпинги с направлением «сельскохозяйственный туризм» и «экотуризм».

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