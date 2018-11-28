Новгородские «свободные земли» губернатор предложил раздать бесплатно

Великий Новгород, , 12:56 — REGNUM В Новгородской области в сельскохозяйственный оборот введены только 44% пашни. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 ноября, заявил губернатор региона Андрей Никитин, выступая с посланием о перспективах развития Новгородской области и задачах на 2019 год.

«Как показал мониторинг местности с помощью беспилотных летательных аппаратов, не используемой по назначению земли у нас много. Считаю, что правильно будет отдать свободную землю людям — бесплатно. Не под дачи, естественно, а для обработки и создания собственных ферм», — заявил губернатор Новгородской области.

Предложение было встречено аплодисментами.

Андрей Никитин поручил региональному министерству сельского хозяйства изучить опыт других регионов и разработать областной закон по поддержке крестьянских хозяйств, включив в него предоставление так называемого «новгородского гектара».

Напомним, прежний губернатор Новгородской области Сергей Митин пытался бороться с зарастающими пашнями в регионе другими методами: сначала он предлагал дарить в подарок трактор возделывателям «новгородской целины».

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Затем в регионе существенно увеличили штрафы за неиспользуемые земли сельхозназначения.

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