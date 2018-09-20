Ленобласть выделила землю под проект «Ленинградский гектар»

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 18:19 — REGNUM Власти Ленинградской области выделили 14,7 тысяч га земли под реализацию областного проекта «Ленинградский гектар» на территории Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского и Сланцевского районов.

В 2018 году начнется постановка сформированных земельных участков на кадастровый учет, эту работу профинансируют из бюджета в объеме 6 млн рублей.

Проект «Ленинградский гектар» предполагает предоставление желающим осваивать отдаленные районы Ленобласти до 10 гектаров земли и до 3 млн рублей подъемных. Участниками программы могут стать как жители Ленобласти, так и других регионов России.

На земле, выделяемой в рамках программы «Ленинградский гектар», может быть организовано сельскохозяйственное производство, переработка пищевой продукции, созданы предприятия лесного комплекса или организовано предоставление услуг активного отдыха, охоты, рыбалки.

Общий объем расходов на господдержку участникам программы на 2018−2021 годы составит 599 млн рублей, в том числе 450 млн рублей — на выплату подъемных, 90 млн рублей — на гранты в рамках программы «Начинающий фермер».

«К проекту «Ленинградский гектар» проявляют огромный интерес фермеры не только из нашего региона, но и со всей страны. И, конечно, он не должен буксовать, поэтому необходимо завершать расчеты, утверждать конкурсную документацию и проводить конкурсы. У нас есть пустующие земли, есть отток населения, а за счет этого проекта мы сможем привлечь в отдаленные районы людей, в том числе молодых, желающих работать на селе», — заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 20 сентября на заседании областного правительства.

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