За 10 месяцев граждане РФ взяли 1,17 млн ипотечных кредитов

Москва, , 11:39 — REGNUM В России за январь — октябрь 2018 года банки выдали 1,17 млн ипотечных кредитов на сумму 2,37 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост составил 44,4% в количественном выражении и +58,2% в денежном, сообщается на сайте «Дом.РФ» (ранее АИЖК).

В октябре был поставлен рекорд по выдаче ипотеки. Так, за месяц выдано 141,3 тыс. кредитов на 299,8 млрд руб. (+25,3% в количественном и +40,7% в денежном выражении). Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2017 года, тогда было выдано ипотечных кредитов на сумму 290,5 млрд руб.

В компании отметили, что ставка по кредитам, выданным в октябре 2018 года, сохранилась на рекордно низком уровне — 9,41%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что среднюю ставку по ипотеке в стране необходимо снижать до 7−8%.

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