В России в октябре объем выдачи ипотеки вырос на 40%

Москва, , 14:26 — REGNUM В России продолжается рост рынка ипотечного кредитования, Так, в октябре 2018 года объем выдачи ипотеки вырос на 40%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За месяц выдано ипотечных кредитов на сумму около 300 млрд рублей, сообщается на сайте «Дом.РФ» (ранее АИЖК).

За десять месяцев 20 178 года выдано ипотечных кредитов на сумму порядка 2,37 трлн рублей. По данным «Дом.РФ», в 2018 году объемы выдачи ипотеки увеличатся до 3 трлн рублей.

По данным на начало ноября, число просроченных ипотечных кредитов (задержка платежей 90 дней и более) находится на низком уровне и составляет порядка 1,9%. Два года назад доля просроченной ипотеки составляла порядка 3%, в 2010 году — порядка 7%

Подробнее: Доля просроченной ипотеки в РФ находится на низком уровне

Как сообщало ИА REGNUM, октябрь 2018 года в России поставил рекорд по объему кредитования с января 2013 года. Так, за месяц было выдано 3,31 млн новых кредитов общим объемом свыше 805,72 млрд рублей. Чаще всего в октябре жители России брали кредиты наличными.

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