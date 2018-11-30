В России заметно вырос средний размер ипотечного кредита

Москва, , 12:09 — REGNUM В России размер ипотечного кредита в третьем квартале 2018 года увеличился на 10,2% (на 203,3 тыс. рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 2,19 млн рублей. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом в октябре 2018 года данный показатель оказался еще выше — 2,32 млн рублей, рост по сравнению с октябрем составил 23,5%.

Наибольший средний размер ипотечного кредита в октябре зафиксирован в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, наименьший — в Челябинской области, Кемеровской области и Алтайском крае.

Среди возрастных категорий заемщиков больше всего средний размер ипотечного кредита больше всего увеличился у граждан до 25 лет — на 17,6%. (1,78 млн рублей). Сокращение отмечено в сегментах заемщиков 60−65 лет (-7,3%) и старше 65 лет (-26,2%).

Кто в России берет ипотеку?!

Самые большие суммы кредитов на покупку недвижимости в третьем квартале 2018 года брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет — 2,32 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжается рост рынка ипотечного кредитования, Так, в октябре 2018 года объем выдачи ипотеки вырос на 40%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За месяц выдано ипотечных кредитов на сумму около 300 млрд рублей.

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