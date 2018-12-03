В России собрано 110 млн тонн зерновых — Минсельхоз

Москва, , 14:43 — REGNUM В России зерновые культуры обмолочены на 100% площадей. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, удалось собрать хороший урожай — 110 млн тонн зерна, это на 11% больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет. Об этом сегодня, 3 декабря, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с презентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, по итогам 2018 года планируется также собрать 18 млн тонн маслосемян, это на 1,5 млн тонн больше, чем годом ранее.

Также практически завершён сбор урожая свёклы, он превысил 41 млн тонн, накопано 6,7 млн тонн картофеля, собрано 4,2 млн тонн овощей и более 1 млн тонн плодов и ягод.

Патрушев доложил Путину о ценах на хлеб, сахар и молоко

«Собранный урожай позволит обеспечить внутреннюю потребность России в продовольствии и направить запланированные объёмы на экспорт. Экспортный потенциал по зерновым составит 39 млн тонн, из них 34 млн тонн — это пшеница», — отметил Патрушев.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, на 1 ноября 2018 года зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены с 93,9% площадей. Всего намолочено 114,3 млн тонн зерна.

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