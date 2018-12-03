Патрушев доложил Путину о ценах на хлеб, сахар и молоко

Москва, , 14:57 — REGNUM Минсельхоза РФ уделяет достаточно серьёзное внимание рынку социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, регулярно осуществляется мониторинг цен на эти продукты. Об этом сегодня, 3 декабря, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с презентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремле.

По его словам, оптовые цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки сохраняются на уровне 2017 года. Оптовые цены на молоко тоже можно сравнить с ценами прошлого года.

Есть определённое отклонение по оптовым ценам на сахар. Оптовая цена на сахар выше, чем в 2017 году. Глава Минсельхоза пояснил, России производится порядка 6 млн тонн сахара, а внутреннее потребление составляет 5,8 млн тонн, поэтому каких-либо сложностей не будет.

«При этом, по оценке Минсельхоза РФ, цена на белый сахар будет корректироваться. ФАС уже начала работу по проверке ценовой ситуации на рынке сахара», — отметил Патрушев.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, удалось собрать хороший урожай — 110 млн тонн в чистом весе, это на 11% больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет.

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