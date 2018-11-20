Урожай зерна в России в 2018 году превысил 114 млн тонн

Москва, , 08:15 — REGNUM В России завершена уборка урожая. По данным на 1 ноября 2018 года, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 93,9% площадей. Всего намолочено 114,3 млн тонн зерна, сообщили в Росстате.

Отмечается, что в 2018 году зерна намолочено на 16% меньше, чем в предыдущем году. В 2017 году в России был собран рекордный урожай за всю историю — 135,3 млн тонн зерна (в 2016 году — 123 млн тонн зерна).

В России собран рекордный урожай за всю историю — 135,3 млн тонн зерна

Кроме зерна в сельхозорганизациях в 2018 году собрано 11,2 млн тонн подсолнечника, 12,5 млн тонн овощей, накопано 35,3 млн тонн сахарной свеклы, 21,8 млн тонн картофеля.

Подсолнечника получено больше на 27,2%, сахарной свеклы — меньше на 12,9%. Сбор картофеля увеличился на 2,6%, сбор овощей снизился по сравнению с 2017 годом на 0,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Министерства сельского хозяйства РФ ожидалось, что в 2018 году аграрии соберут 106 млн тонн зерна в чистом виде. Отмечалось, что, несмотря на неблагоприятные погодные явления, валовой сбор будет выше среднего показателя за последние десять лет.

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