Проблему распространения ВИЧ актуальной считают 88% граждан РФ

Москва, , 11:28 — REGNUM Большинство жителей России (885) называют проблему распространения ВИЧ-инфекции важной и актуальной для страны. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом в ходе опроса выяснилось, что в России к людям, больным СПИДом общество настроено толерантно. Так, по мнению 89% граждан, таким людям необходимо оказывать помощь. Лишь 5% завили, что ВИЧ-инфицированных надо изолировать от общества или предоставить их самим себе (2%).

Более половины (53%) опрошенных считают, что доля зараженных в России находится в пределах 1−10%. 24% думают, что в стране 1 — 5% граждан в ВИЧ, 22% — 6−10%. По мнению 29% респондентов, доля ВИЧ-инфицированных превышает 10% населения РФ.

Опрос проведен 28 ноября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Читайте также: Жители России стали терпимее относиться к носителям ВИЧ

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, граждане РФ стали гораздо терпимее к ВИЧ-инфицированными людям. Если в 2005 году не проживали по поводу соседства с носителя вируса ВИЧ рядом 38%, то в 2018 году не боятся общаться с ВИЧ-инфицированными 65% опрошенных.

Ранее на эту тему: В России растет число ВИЧ-инфицированных в возрасте 50−60 лет