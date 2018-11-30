Жители России стали терпимее относиться к носителям ВИЧ

Москва, , 11:04 — REGNUM Почти каждый житель России (97%) слышал о вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД)). При этом хорошо осведомлены об этой опасной болезни 39% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ходе опроса выяснилось, что граждане стали гораздо терпимее к ВИЧ-инфицированными людям. Если в 2005 году не переживали по поводу соседства с носителями вируса ВИЧ 38%, то в 2018 году не боятся общаться с ВИЧ-инфицированными 65% опрошенных.

Также выросла доля тех, кто не видит ничего предосудительного в ухаживании за ВИЧ-инфицированными людьми (с 29% до 57%). Кроме того половина граждан (50%) не опасаются рядом с ними (в 2005 году — 33%).

Опрос проведен 28 ноября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, в России отмечается снижение темпов роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией — с 13,4% в 2013 году до 2,2% в 2017 году. В 2018 году зафиксировано 80 тыс. 450 новых случаев инфекции, что на 2% ниже, чем за 2017 год.

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