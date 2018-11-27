В России растет число ВИЧ-инфицированных в возрасте 50-60 лет

Москва, , 12:02 — REGNUM В России отмечается снижение темпов роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией — с 13,4% в 2013 году до 2,2% в 2017 году. В 2018 году зафиксировано 80 тыс. 450 новых случаев инфекции, что на 2% ниже, чем за 2017 год, заявил замруководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов, передает «Медвестник».

При этом, по его словам, отмечен рост случаев заражения СПИДом среди населения, не относящегося к группам риска. Так, выросло число случаев заражения граждан 30−50 лет, это 71% всех выявленных в 2018 году новых случаев ВИЧ. Также доля новых случаев среди граждан 50−60 лет возросла почти в два раза по сравнению с 2008 годом и составила 7,1%.

Орлов уточнил, что за 10 месяцев 2018 года в России проведено более 30 млн обследований на ВИЧ, это на 13,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Первоочередная задача на 2019 год — увеличение показателя выявляемости первичных случаев заболевания ВИЧ-инфекцией с 70% до 75%.

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Как сообщалоИА REGNUM, по данным Минздрава РФ, в 2017 году число людей, у которых был впервые установлен диагноз ВИЧ-инфекции, составило 85 тыс. 802 человека.

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