РЖД просит софинансирования на пассажирское полукольцо в Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM Компания РЖД подала заявку на финансирование проекта железнодорожного полукольца для организации движения пассажирских поездов в черте Санкт-Петербурга, по аналогии с Московским центральным кольцом (МЦК), запущенным в 2016 году.

Как сообщает 3 сентября «КоммерсантЪ», петербургское полукольцо, которое пройдет по девяти районам города, может быть построено за счет федерального бюджета и инвестиционной программы ОАО «РЖД». Также ранее было известно, что соинвестором проекта может стать группа «ЛСР». Предварительная стоимость проекта — 170 млрд рублей.

«Предлагаемая трасса новой линии проходит от жилого района Юнтолово через Лахту, Старую Деревню, Кушелевку, Пискаревку, Ладожский вокзал, Волковскую, Электросилу до Сосновой Поляны», — отмечает источник.

Протяженность железнодорожного полукольца составит 53 км, пассажиропоток — 150−170 тыс. пассажиров в сутки, поезда будут ходить с интервалом от 5 до 15 минут. Планируется, что на полукольце будет 24 остановки. Как и в Москве, будет обеспечена пересадка с железнодорожных станций на смежные станции метро или пригородные поезда.

Напомним, в ноябре 2017 года заместитель министра транспорта России Николай Асаул, отвечая на вопрос ИА REGNUM, заявил, что идея «открытого метро» в Петербурге «безусловно будет реализована».

«Московский пример показал, что это очень востребованный вид транспорта и хорошая альтернатива строительству метро. В Петербурге для этого есть все предпосылки, есть элементы будущего кольца <…> Этот проект должен стать неотъемлемой частью городского транспорта», — сказал Николай Асаул.

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