В Петербурге запущен проект 3-го участка Восточного скоростного диаметра

Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге запустили подготовку проекта третьего участка Восточного скоростного диаметра (ВСД), передает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующее распоряжение издал комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Северной столицы.

КГА распорядился подготовить проектную документацию по планировке территории под ВСД до 20 ноября 2019 года. Широтная скоростная магистраль с мостом через Неву пройдут в створе улиц Фаянсовой и Зольной. На этом этапе Смольный будет готовить проект третьего участка ВСД от Союзного проспекта до границы с Ленобластью.

План работ должен быть представлен в КГА до 20 февраля следующего года. Напомним, шестиполосная платная магистраль ВСД общей протяженностью 22,6 км начнется на примыкании к Западному скоростному диаметру в районе Благодатной улицы и пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к Кольцевой автодороге севернее деревни Кудрово, далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе (федеральная трасса «Кола»).

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Ожидается, что водители смогут двигаться по новой трассе со скоростью 120 км/ч. Начать строить первые участки собираются в августе-сентябре 2019 года, полностью магистраль будет готова не раньше 2024 года. При реализации проекта будет применен механизм концессионного соглашения, как и в случае с ЗСД. Партнером в проекте станет банк ВТБ.

В ноябре губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко объявили о создании межрегиональной рабочей группы, которая будет заниматься исключительно вопросами Восточного скоростного диаметра.

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