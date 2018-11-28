Росавтодор призвал развивать отношения между соседними регионами

Москва, , 11:23 — REGNUM При реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регионы России должны использовать опыт агломераций-участников проекта, сообщили в Росавтодор.

Так, в трех субъектах РФ: Туве, Красноярском крае и Хакасии, в них уже сформированы Кызылская, Красноярская и Абаканская агломерации соответственно. В Туве за шесть лет планируют увеличить долю региональных дорог в нормативном состоянии с 46,1% до 52,1%, в Красноярском крае — до 73%, в Хакасии — на 18%.

В Росавтодоре считают, что крайне важно создать партнерские отношения между соседними регионами. Территории, которые уже имеют большой опыт по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», должны стать наставниками для субъектов РФ, ранее не принимавших участие таких масштабных проектах.

Регионы смогут давать деньги другим регионам

Напомним, ранее свои программные документы представили проектные группы пяти субъектов РФ: Алтай, Алтайский край, Томская, Омская и Кемеровская области. Участниками приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» является больше половины регионов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в 25 регионах России были введены абсолютно новые федеральные объекты — это 270 километров дорог и 18 мостов. В нормативное состояние приведено более 77 автодорог в стране.

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