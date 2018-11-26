На безопасные и качественные дороги Дона направят 3,3 млрд рублей

Ростов-на-Дону, , 10:00 — REGNUM Ростовская область — один из 36 регионов России, который принимал активное участие в приоритетном федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги» в период 2017—2018 годов. За это время было отремонтировано 188 объектов региональной и муниципальной собственности общей протяженностью более 300 км. Как сообщает ИА REGNUM, в 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет реализован в трех городских агломерациях Ростовской области.

В частности, мероприятия нацпроекта будут выполняться на территориях трёх городских агломераций: Ростовской, Таганрогской, Шахтинской, которые включают в себя 21 муниципальное образование. На реализацию мероприятий планируется направить 3,3 млрд рублей.

«В 2018 году на реализацию проекта было направлено 1,6 млрд рублей. За счёт этого отремонтировано 85 дорожных объектов общей протяжённостью 146 км. В результате доля дорог в нормативном состоянии выросла в Ростовской агломерации с 56% до 65%. В 2019 году планируем направить в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги» 3,3 млрд рублей», — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев на форуме «Транспорт России».

Стоит отметить, что с 2019 года масштабы проекта расширяются — срок реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продлён до 2024 года включительно. Одна из главных целей нацпроекта — доведение в городских агломерациях доли автодорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%. В числе приоритетных задач — обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения, устранение перегрузок на дорожной сети, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры.

В соответствии с майским указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на Дону в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года разработана программа комплексного развития объединённой дорожной сети Ростовской области. В документе сформирован перечень региональных и муниципальных автодорог, которые необходимо привести в нормативное состояние с 2019 по 2024 годы.

Ожидается, что на реализацию нацпроекта в Ростовской области только из федерального бюджета планируется направлять около 2 млрд рублей ежегодно.