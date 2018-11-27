Регионы смогут давать деньги другим регионам

Москва, , 14:28 — REGNUM Госдума на заседании в декабре намерена обсудить поправки в Бюджетный кодекс, предоставляющие право регионам субсидировать бюджеты других субъектов РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября.

Внесенный в Госдуму правительственный законопроект предусматривает возможность предоставления новых форм межбюджетных трансфертов, так называемых «горизонтальных» субсидий.

Горизонт субсидий

Согласно поправкам, под субсидиями бюджетам субъектов РФ из бюджета субъекта РФ понимаются «межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету субъекта РФ из бюджета другого субъекта РФ в целях софинансирования расходных обязательств при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам ведения субъектов РФ и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Прописывается, что цели и условия предоставления субсидий бюджетам регионов и бюджета субъекта РФ «устанавливаются соглашениями между высшими исполнительными органами государственной власти соответствующих субъектов РФ, заключаемыми в порядке, установленном законом субъекта РФ и (или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, из бюджета которого предоставляется субсидия».

Уравняют в бедности?

Вместе с тем в Госдуме есть и противники предложения. Так, по мнению депутата от «Справедливой России» Дмитрия Ионина, предложение правительства — тупиковый путь.

«Считаю, что это тупиковый путь. В стране необходимо глобально менять систему распределения доходов в пользу регионов», — полагает Ионин.

Он обратил внимание на то, что ряд регионов сегодня закредитованы и находятся в предбанкротном состоянии, в двух уже введено внешнее казначейское управление.

«В этой ситуации подобные предложения финансово-экономического блока правительства — попытка уравнять регионы в их бедности. Ну, в самом деле, вряд ли из бюджета Москвы будут субсидировать другие регионы?! А потом губернаторам будут и предсказывать из Москвы, чтобы бюджет Свердловской области делился, допустим, с Курганской и так далее», — возмущается Ионин в Facebook.

Долги регионов

Вместе с тем Минфин констатирует снижение долгов регионов. Сейчас общий объем долга составляет 2 трлн 100 млрд рублей, отмечал глава Минфина Антон Силуанов в октябре 2018 года. По его словам, «еще 1,5 года назад этот показатель был 2 трлн 300 млрд рублей». «Несмотря на рост объемов бюджетов, долг в номинальном выражении снижается и как доля к объемам доходов тоже снижается. Это говорит о том, что мы постепенно начинаем решать эту сложную для субъектов РФ проблему», — заявил министр.

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