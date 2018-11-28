Путин подписал закон о налоговом спецрежиме для самозанятых

Москва, , 09:15 — REGNUM В России с 1 января 2019 года в качестве эксперимента вводится специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Эксперимент по введению налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан будет проводиться в четырёх регионах России — Москве, Московской, Калужской области и Татарии

В режим НПД смогут перейти самозанятые граждане с доходом не более 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн рублей в год), у которых нет работодателя и наемных работников, но они имеют доходы от использования имущества.

У самозанятых, уклоняющихся от налогов, конфискуют доход

При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость.

Эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых граждан РФ продлится до 31 декабря 2028 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, пакет законов, направленных на введение нового налогового режима для самозанятых граждан РФ, Госдума приняла в третьем чтении 15 ноября 2018 года. Предполагается, что закон выведет из тени около 20−30 млн человек. 23 ноября налоговый режим для самозанятых одобрил Совет федерации РФ.

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