У самозанятых, уклоняющихся от налогов, конфискуют доход

Москва, , 13:51 — REGNUM У самозанятых, уклоняющихся от уплаты налогов, будут конфисковывать весь доход. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября, соответствующие поправки в Налоговый кодекс Госдума обсудит в первом чтении на заседании 25 октября. Нормы коснутся прежде всего репетиторов, нянек, сиделок.

Под самозанятыми понимаются физлица и индивидуальные предприниматели, которые получают доход от профессиональной деятельности, но работают «на себя», а не на работодателя и, соответственно, не платят налоги. При этом их доход в год не должен превышать 2,4 млн рублей в год или 200 тыс. рублей в месяц. Их доходы предлагается облагать налогом в 4%, если речь идет о продаже товаров и услуг для физлиц, и 6% — если речь идет о продаже товаров и услуг для юрлиц и ИП. Одновременно предполагаются и санкции за невыполнение норм законодательства.

«Это ответственность самого лица: заявить, и указать, и небольшой налог — 4% от полученного дохода уплачивать. Но если лицо будет уклоняться, полагается мера наказания — конфискация всего полученного дохода за время уклонения», — отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Закон о самозанятых будет действовать с 2019 года в порядке эксперимента в четырех регионах России.

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